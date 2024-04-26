Европарламент против переговоров о вступлении Грузии в ЕС

26 апреля 2024, 8:45

Европарламент принял резолюцию (за-425, против-25), рекомендующую не начинать переговоры о вступлении Грузии в ЕС, пока в стране будет действовать закон об иноагентах.

В документе также предусмотрены призывы ввести санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Иванишвили, а также обращение к Тбилиси с требованием освободить экс-президента Саакашвили.

Комментируя вышеуказанную резолюцию глава МИД Грузии Дарчиашвили заявил, что ее «главная цель - нанести ущерб репутации, а также европейскому пути страны». Он добавил, что «евроинтеграция Грузии – необратимый процесс».



17 апреля председатель Европейского Совета Мишель отметил, что законопроект об иноагентах «не соответствует стремлениям Грузии в ЕС» и отдалит Тбилиси от Евросоюза.