Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

29 ноября 2023, 10:45

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.



"Я подтвердил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также мы поддерживаем начало переговоров о вступлении Украины в ЕС", — написал он.