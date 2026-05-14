Испания призвала создать единую армию ЕС

14 мая 2026, 11:15

Глава МИД Испании Альбарес выступил за создание постоянной армии Евросоюза, заявив, что Европа должна снизить зависимость от США в вопросах безопасности, сообщает Politico.

"Мы не можем каждое утро просыпаться и гадать, что США предпримут дальше", - заявил Альбарес перед встречей Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.По его словам, европейским странам необходимо выстраивать собственный оборонный потенциал на фоне меняющихся подходов администрации Трампа к НАТО и трансатлантическим отношениям. Министр подчеркнул, что создание общей европейской армии не должно рассматриваться как альтернатива альянсу, а скорее как усиление возможностей Европы.Как пишет Politico, в ЕС также усиливаются опасения из-за зависимости европейских компаний от американских цифровых сервисов и технологий, которые Вашингтон может использовать как инструмент давления. По данным издания, к 2030 г. Евросоюз и страны-члены планируют направить на оборону в общей сложности ок. $943 млрд.