Испания передаст Украине модернизированные медицинские бронемашины

Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Испанское агентство по международному сотрудничеству уточнило, что Украине передадут две машины для эвакуации пациентов.
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