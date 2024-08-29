29 августа 2024, 12:15

Испания отправила в Украину семь электрогенераторов на 360 тысяч евро

Это поможет 240 семьям из районов с уничтоженной энергетической инфраструктурой, отметил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, пообещав, что Испания продолжит помогать Украине.


Оцените новость:
  • 0 оценок