Испания отправила в Украину семь электрогенераторов на 360 тысяч евро

Это поможет 240 семьям из районов с уничтоженной энергетической инфраструктурой, отметил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, пообещав, что Испания продолжит помогать Украине.
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