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30 апреля 2025, 8:45

В Испании расследуют блекаут как возможный "компьютерный саботаж", — El Pais

Судья Национального суда Хосе Луис Калама начал уголовное расследование, чтобы установить, могло ли отключение электроэнергии в Испании 28 апреля быть "компьютерным саботажем", направленным против критически важной инфраструктуры страны.


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