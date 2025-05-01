Суд Испании засекретил расследование массового отключения электричества

1 мая 2025, 11:45

Как пишет El Confidencial, судья Хосе Луис Калама, который расследует, могло ли отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове быть актом киберсаботажа, направленным против критической инфраструктуры, объявил дело секретным, чтобы исключить возможность любых манипуляций или вмешательств, которые могут поставить под угрозу ход разбирательства.

Испанские правоохранители отмечают, что, хотя причина блэкаута на данный момент остается неизвестной, «кибертерроризм является одним из возможных вариантов».