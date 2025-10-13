Испанский оператор энергосистем предупредил о риске нового блэкаута

13 октября 2025, 11:45

Оператор Red Eléctrica de España зафиксировал за последние две недели резкие колебания напряжения, которые могут поставить под угрозу стабильность электроснабжения страны.

Оператор обратился к Национальной комиссии по рынкам и конкуренции с призывом немедленно одобрить меры по усилению контроля за работой электроэнергетической системы Испании.В апреле Испания столкнулась с тотальным блэкаутом, который также затронул Португалию, Францию и Андорру. Он парализовал жизнь привел к значительным экономическим потерям.