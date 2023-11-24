24 ноября 2023, 9:45

Украина входит в зиму со слабой энергосистемой — The New York Times

С наступлением зимы по всей Украине возрастает опасность, что россия вскоре возобновит широкомасштабные атаки на энергосистему, чтобы погрузить украинцев в холод и темноту.



Эти опасения усиливаются тем, что украинские эксперты, а также нынешние и бывшие чиновники отмечают, что энергетическая система является более хрупкой, чем была год назад. Они рассказывают, что электростанции все еще страдают от нападений россии прошлой зимой. Ремонт подстанций не завершен, а критически важное оборудование, такое как трансформаторы, в дефиците.

