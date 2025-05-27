27 мая 2025, 10:15

РФ производит больше ракет и дронов, чем использует

Об этом пишет Financial Times.



Отмечается, что Россия может готовить новую широкомасштабную воздушную кампанию против Украины, которая будет приурочена к возможному новому наземному наступлению.



«Сейчас Россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливая резервы и усиливая давление на ослабленную оборону Украины», - отмечается в статье.

