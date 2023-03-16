Какие ракеты РФ украинская ПВО может сбивать, а какие – нет

Можем сбивать крылатые:
▪️«Калибр» – крылатая ракета морского базирования.
▪️Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования.
▪️Р-500 – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К.
▪️Х-59 – управляемая авиационная ракета «воздух-земля».
▪️Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.
Не можем сбивать на данный момент:
▪️9М723 – баллистическая ракета «Искандер-М».
▪️9М79М – ракета «Точка-У».
▪️реактивные снаряды РСЗО.
▪️Х-22 – сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования.
▪️Р-800 – крылатая ракета берегового базирования «Оникс».
▪️Х-47 – гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал».
▪️Х-31П – авиационная противорадиолокационная ракета.