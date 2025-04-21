Украина ввела санкции против производителей ракет "Искандер"

"Мы расширили наши украинские санкции еще на почти 100 субъектов — физических и юридических лиц, большинство из которых привлечены к производству в том числе ракет "Искандер".
Многие из этих субъектов российские, но также есть, к сожалению, из Китая", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк уточнил, что среди российских компаний, которые попали под санкции, к производству "Искандеров" имеют отношение предприятия "вектор", владимирский завод прецизионных сплавов, научно-производственное объединение "поиск". Также среди попавших под санкции — предприятия, которые причастны к выпуску ракет "Калибр" и ПЗРК "Игла".
Три китайские компании, которые попали в санкционный список, — Beijing Aviation & Aerospace Xianghui Technology, Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining, Rui Jin Machinery — поставляют сырье и комплектующие российским производителям.
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