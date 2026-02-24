Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу в Удмуртии

24 февраля 2026, 10:45

Минувшей ночью украинские ракеты «Фламинго» ударили по заводу в Удмуртии, который производит боеприпасы для комплексов «Искандер-М» и «Кинжал».

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что на Воткинском заводе, на котором начался пожар после удара, также производятся межконтинентальные ракеты «Ярс» и «Булава».Кроме того, был поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области, «который участвует в обеспечении потребностей российской оккупационной армии». В результате удара там также возник пожар, масштабы поражения уточняются.