Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу в Удмуртии

Минувшей ночью украинские ракеты «Фламинго» ударили по заводу в Удмуртии, который производит боеприпасы для комплексов «Искандер-М» и «Кинжал».
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что на Воткинском заводе, на котором начался пожар после удара, также производятся межконтинентальные ракеты «Ярс» и «Булава».
Кроме того, был поражен Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области, «который участвует в обеспечении потребностей российской оккупационной армии». В результате удара там также возник пожар, масштабы поражения уточняются.