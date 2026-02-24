ГлавнаяНовости
24 февраля 2026, 9:15

На парламентских выборах в Колумбии участвует ИИ-аватар Гайтана

Она заявляет о поддержке экологических инициатив и защите прав животных.

Кандидатура зарегистрирована в округе, предназначенном для представителей коренных народов.
