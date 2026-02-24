Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Вторник, 24 февраля
Главная
→
Новости
24 февраля 2026, 9:15
На парламентских выборах в Колумбии участвует ИИ-аватар Гайтана
Она заявляет о поддержке экологических инициатив и защите прав животных.
Кандидатура зарегистрирована в округе, предназначенном для представителей коренных народов.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
26 ноября 2024 г.
В Украине запускают Единый госреестр домашних животных
4 июля 2024 г.
"Укрзалізниця" хочет обновить правила перевозки животных
11 декабря 2008 г.
Эстонцы будут голосовать на выборах через мобильники
19 июня 2007 г.
В Великобритании разрешили создавать человеко-животных
21 марта 2007 г.
Животное прожило 100 миллинов лет без секса
27 декабря 2006 г.
Почему животные лгут?
26 сентября 2006 г.
Ученые раскрыли тайну карликовых животных
23 декабря 2005 г.
Животные - не аукционный лот
8 июня 2005 г.
Датчик GlobalPetFinder не даст потеряться домашним животным
25 апреля 2003 г.
Защитница животных просит сделать из нее шашлык
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Интернет
|
Сегодня, 14:15
Uber виходить на 7 нових європейських ринків
Безопасность
|
Сегодня, 13:45
До 10 метрів снігу: курорти в Альпах відрізані від світу
Бизнес
|
Сегодня, 13:15
Китай обошел США и стал главным торговым партнером Германии
Технологии
|
Сегодня, 12:45
FT: Иран заключил с РФ секретную сделку по закупке ПЗРК на €500 млн
Безопасность
|
Сегодня, 12:15
Восстановление Украины потребует более $588 млрд в течение ближайших десяти лет
Бизнес
|
Сегодня, 11:45
Reuters: Индия отложила переговоры о торговой сделке с США из-за пошлин
Технологии
|
Сегодня, 11:15
CNN: Китай может разрабатывать новое поколение ядерного оружия
Безопасность
|
Сегодня, 11:15
Израиль стал главной целью геополитических кибератак в 2025 г.
Технологии
|
Сегодня, 10:45
Генштаб ВСУ подтвердил удар по заводу в Удмуртии
Еще новости
Последние материалы
Обзоры
|
7 февраля, 20:25
Ajax NVR 8-channel - потужний відеореєстратор з цікавим софтом і не лише
Обзоры
|
7 февраля, 8:43
be quiet! Pure Power 13 M 750W (BP026EU) - тихий модульний блок живлення з "золотим" сертифікатом
Обзоры
|
6 февраля, 13:55
Logitech Zone Vibe 100 Rose - дівчача гарнітура для дзвінків та ігор
Обзоры
|
14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
Обзоры
|
28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
Обзоры
|
26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
Обзоры
|
24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
Обзоры
|
17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
Аналитика
|
16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
Популярные новости
Бизнес
|
Сегодня, 14:45
ЕС продлил санкции против России еще на год
0.00
Интернет
|
Сегодня, 14:15
Uber виходить на 7 нових європейських ринків
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 13:45
До 10 метрів снігу: курорти в Альпах відрізані від світу
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 13:15
Китай обошел США и стал главным торговым партнером Германии
0.00
Технологии
|
Сегодня, 12:45
FT: Иран заключил с РФ секретную сделку по закупке ПЗРК на €500 млн
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 12:15
Восстановление Украины потребует более $588 млрд в течение ближайших десяти лет
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 11:45
Reuters: Индия отложила переговоры о торговой сделке с США из-за пошлин
0.00
Технологии
|
Сегодня, 11:15
CNN: Китай может разрабатывать новое поколение ядерного оружия
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 11:15
Израиль стал главной целью геополитических кибератак в 2025 г.
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua