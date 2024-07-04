"Укрзалізниця" хочет обновить правила перевозки животных

Речь идет о таких изменениях:
◾️исчезнет определение "жесткая конструкция" из описания переносок: подойдет современный рюкзак для животных, лишь бы с водонепроницаемым абсорбирующим дном;
◾️для маленьких животных до 45 см в холке разрешат временное пребывание без переноски — для здоровой активности и/или сна на полке купе;
◾️большие собаки от 45 см смогут ездить еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при условии полного выкупа купе;
◾️для больших собак в "Интерсити+" проезд тоже станет возможным — при условии выкупа всех мест, размещенных единственным блоком в ряду;
◾️любые служебные собаки представителей сил обороны смогут бесплатно ехать во всех типах вагонов — с намордником и поводком.
Для вступления их в силу нужно одобрение Государственной регуляторной службы Украины.