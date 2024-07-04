"Укрзалізниця" хочет обновить правила перевозки животных

4 июля 2024, 12:15

Речь идет о таких изменениях:



◾️исчезнет определение "жесткая конструкция" из описания переносок: подойдет современный рюкзак для животных, лишь бы с водонепроницаемым абсорбирующим дном;

◾️для маленьких животных до 45 см в холке разрешат временное пребывание без переноски — для здоровой активности и/или сна на полке купе;

◾️большие собаки от 45 см смогут ездить еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при условии полного выкупа купе;

◾️для больших собак в "Интерсити+" проезд тоже станет возможным — при условии выкупа всех мест, размещенных единственным блоком в ряду;

◾️любые служебные собаки представителей сил обороны смогут бесплатно ехать во всех типах вагонов — с намордником и поводком.



Для вступления их в силу нужно одобрение Государственной регуляторной службы Украины.