3 января 2025, 14:15

Компания Acer, один из ведущих производителей компьютерной техники, представила новые рюкзаки для ноутбука.



Новинки рассчитаны на ноутбуки с диагональю до 15.6”.

Выполненные в приятном бежевом цвете рюкзаки OBG406 и OBG407 получили одно отделение, в котором можно легко разместить ноутбук, полноразмерные наушники, важные документы и прочие необходимые в повседневной жизни вещи. Для ключей, пропусков и других мелочей предусмотрены дополнительные карманы. У OBG406 есть два внешних и три внутренних кармана, у OBG407 – четыре внешних и три внутренних.Обе модели выделяются приятным дизайном с застежками и удобной ручкой для переноски. Верх выполнен из водонепроницаемого оксфорда. Несмотря на свою вместительность, рюкзаки достаточно компактные. Габариты OBG406 составляют 410 х 290 х 155 мм, вес – 700 г. OBG407 весит 710 г, его габариты – 410х300х140 мм.Стильные черные OBG408 и OBG409 благодаря своему универсальному дизайну будут смотреться одинаково уместно и в офисе, и в поездке с друзьями. В рюкзаках предусмотрено одно общее отделение, а также специальный карман для планшета. У OBG408 есть сразу пять внутренних и четыре внешних кармана, OBG409 – два внутренних и три внешних.У OBG408 более классический дизайн, все отделения застегиваются на молнию. У OBG409 в качестве застежки используется фастекс. Обе модели получили ручку для переноски, верх выполнен из полиэстера. OBG408 весит всего 600 г, габариты – 300х125х430 мм. OBG409 чуть тяжелее, его вес 640 г, а размер – 300 х 150 х 430 мм.Новые рюкзаки для ноутбука от Acer подойдут для тех, кто вынужден часто перемещаться по городу. Вместительное основное отделение, дополнительные карманы, удобная ручка и компактный размер позволяют брать с собой все самое необходимое и комфортно ездить на работу или учебу.