Новые компьютерные сумки и рюкзаки от Acer

20 октября 2022, 12:15

Компания Acer, ведущий производитель компьютерной техники, представила пять новых аксессуаров для транспортировки ноутбуков.



Легкие, стильные, удобные в ношении и уходе - две сумки и три рюкзака – подойдут как для работы, так и для повседневного пользования. Они удачно сочетают в своем дизайне лаконичную строгость c модными формами и текстурой.



Все аксессуары подходят для ноутбуков и планшетов диагональю до 15,6 дюймов и сделаны из 100-процентного полиэстера, благодаря чему обладают высокой прочностью и легко чистятся.

Эти сумки имеют скорее деловой облик. Они компактны, и их размер составляет 400 х 300 х 30 мм, а вес – всего лишь 330 г. Плечевой ремень регулируется, чтобы сделать ношение более комфортным, при желании ремень также можно снять совсем, и носить сумку как портфель. Ручка у сумки мягкая и хорошо лежит в ладони, при этом шероховатая текстура не дает ей выскользнуть из руки. Помимо основного отделения у сумки есть также внешний карман, в который поместятся сопутствующие девайсы и устройства. Оба отделения закрываются на молнию. Модели отличаются цветом: Acer OBG202 представлена в темно-серой расцветке со светло-серым отделением в нижней части сумки, тогда как у Acer OBG203 это отделение окрашено в черный цвет.Новые рюкзаки несколько больше отличаются друг от друга формой и функционалом. Как и сумки, они выглядят элегантно и сдержанно, и при этом интересно благодаря шершавой ткани и разнообразию линий.Наиболее классический вид – у Acer OBG204. Самый компактный из представленных рюкзаков, он представлен в черном цвете и оснащен одним основным отделением с двумя дополнительными карманами – внешним и внутренним. Внешнюю поверхность рюкзака расчерчивают три горизонтальные полосы, карманы и основное отделение застегиваются на молнии, вдобавок по бокам есть небольшие кармашки-сетки, в которые удобно складывать мелочь. Габариты этой модели составляют 440 х 300 х 120 мм, вес – скромные 470 г.Acer OBG205 – самая дерзкая из трех моделей. Прямоугольный светло-серый рюкзак оригинально оформлен: минималистичный вид разбавляется косым расположением внешнего кармана, из-за чего дизайн выглядит одновременно серьезным и энергичным. У Acer OBG205 на один внутренний карман больше, чем у Acer OBG204, что компенсирует отсутствие по бокам кармашков-сеток. Этот рюкзак также тоньше предыдущего на 30 см, зато на 50 г. тяжелее.Наконец, Acer OBG206 – самый крупный и вместительный из представленных рюкзаков. У него 2 основных отделения и три внутренних кармана, габариты составляют 460 х 320 х 130 мм, а вес – 580 г. Как и у Acer OBG204, у этой модели по бокам есть дополнительные маленькие кармашки, и в целом она выглядит достаточно традиционно, сохраняя при этом деловую строгость и модные очертания.Резюмируя, следует отметить, что и сумки, и рюкзаки будут уместны практически в любом контексте, располагающем к пользованию техникой. Сумки подойдут тем, кто предпочитает передвигаться налегке и не брать с собой ничего лишнего, тогда как рюкзаки предоставят достаточно места для дополнительных устройств, девайсов и аксессуаров, при этом совершенно не теряя элегантного стиля.