TM ERGO представила линейку городских рюкзаков

9 августа 2018, 11:15

В ассортименте аксессуаров бренда ERGO появился новый продукт - линейка городских рюкзаков, которая была изготовлена с учетом всех пожеланий активного жителя современного города.Рюкзаки ERGO пригодятся для работы, командировок или учебы.

Сейчас в линейке представлены три модели:• ERGO Leon 216 Gray с четырьмя внутренними карманами и объемом 20 л;• ERGO Santander 316 Gray с пятью внутренними карманами и объемом 20 л;• ERGO Toledo 316 Black с пятью внутренними карманами и объемом 20 л.Главные преимущества новинок – надежность, сдержанный дизайн и удобство для пользователя.Почему стоит выбрать рюкзаки ERGO:• Надежность. Все рюкзаки выполнены из износостойкого материала, который долго сохранит свой привлекательный внешний вид и защитит содержимое рюкзака от дождя;• Городской дизайн. Модели рюкзаков ERGO учитывают современные веяния городской моды. Серо-черная цветовая гамма линейки выбрана не случайно. Такое цветовое решение идеально сочетается с мужским и женским образом в стиле smart casual;• Удобство использования. В зависимости от модели в рюкзаках есть 4 или 5 внутренних кармана, отделение для ноутбука диагональю 15,6 дюймов, усиленные внешние карманы для бутылки воды или компактных зонтов. При объеме 18 или 20 л, рюкзаки компактны и выглядят аккуратно. Мягкая спинка и ручки равномерно распределяют нагрузку.ТМ ERGO планирует расширять линейку рюкзаков, дополняя их новыми современными и эргономичными моделями.