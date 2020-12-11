Новые клавиатуры и мыши ERGO для домашнего и офисного использования

11 декабря 2020, 15:45

В ассортименте торговой марки ERGO появилась новая серия домашних и офисных IT-аксессуаров, в которую входят как отдельные клавиатуры и мыши, так и готовые наборы.



Новые IT-аксессуары ERGO – это удобные и стильные мыши, клавиатуры и готовые наборы, ориентированные на домашнее и офисное использование. Все они изготовлены из прочного пластика и обладают классической конструкцией, которая будет привычной и удобной для любого человека.



Серия насчитывает 6 моделей полноразмерных проводных клавиатур, которые подключаются к компьютеру с помощью интерфейса USB. Все проводные клавиатуры серии имеют мембранную конструкцию, что делает их чрезвычайно надежными и хорошо защищенными от попадания пыли и влаги. Модели ERGO K-260, ERGO K-240, ERGO K-230 и ERGO K-210 имеют в своей конструкции выступы для запястья, благодаря чему руки меньше устают после длительной работы за компьютером.



К новую серию IT-аксессуаров ERGO также входят 5 моделей мышек, одна из которых соединяется с компьютером через интерфейс USB, а остальные являются беспроводными. Все мыши оснащены оптическими сенсорами, что позволило создать точные и надежные устройства с невысокой ценой. Все модели оснащены скроллингом. Самая простая проводная мышь ERGO M-110 оснащена тремя клавишами и постоянным разрешением, составляющим 1000 dpi. Другие модели имеют от 3-х до 6-ти клавиш и позволяют изменять разрешение в диапазоне от 800 до 1600 dpi. Благодаря соединению с компьютером по радиоинтерфейсу радиус действия беспроводных моделей составляет до 10 метров.



Кроме этого, бренд ERGO предлагает готовые беспроводные наборы, которые включают в себя комплект из клавиатуры и мыши. Все модели подключаются к компьютеру с помощью радиоинтерфейса и позволяют работать на расстоянии до 10 метров. Каждый комплект выдержан в едином стилистическом решении, поэтому все новинки являются не только качественными и надежными, но еще и привлекательными IT-аксессуарами от торговой марки ERGO.