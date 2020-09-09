RKB-550 и ROM-363 - новые клавиатура и мышь Ritmix

9 сентября 2020, 11:45

Ritmix продолжает обновлять ассортимент аксессуаров для компьютера и представляет новые модели: клавиатура RKB-550 и мышь ROM-363.

Обе модели имеют дизайн "хаки", который наносится при помощи аквапринта, за счет чего абсолютно каждая клавиатура и мышь имеет индивидуальный неповторяющийся рисунок.

Так же, обе модели обладают разноцветной подсветкой, что придает особый шарм, особенно при приглушенном свете. На заднем корпусе клавиатуры расположены регуляторы подъема, что бы можно было установить ее под наиболее удобным углом.

Посеребренее контактов мембраны обеспечивают быстрый отклик и долгий срок службы устройства. Мышь, помимо стандартных кнопок и колесика, имеет дополнительные переключатели, которые выполняют команды "Вперед" и "Назад" при работе в браузере и программах Windows.