Новые клавиатуры от Ritmix для работы и дома

10 декабря 2019, 12:15

Ritmix обновляет ассортимент клавиатур для ПК и уже сейчас вам доступны новые модели: RKB-104, RKB-107, RKB-400, RKB-500.

Клавиатуры автоматически подключаются с помощью проводного интерфейса USB и не требуют установки дополнительных драйверов. Помимо этого, в каждой модели уделено особое внимание расположению и высоте клавиш, чтобы исключить случайные нажатия.

RKB-104 имеет компактные размеры и она отлично подойдет для дома или офиса, особенно, если на столе недостаточно свободного пространства. Для более комфортного пользования в ней есть регулировка угла наклона клавиатуры с помощью выдвигающихся ножек и 10 мультимедийных клавиш, чтобы можно было быстро активировать ту или иную команду.



RKB-107 – SLIM-клавиатура с классической раскладкой и интересным дизайном Skeleton design. Высота клавиатуры и особый формат клавиш позволяют с комфортом работать продолжительное время. Регулировка угла наклона клавиатуры с помощью выдвигающихся ножек здесь также присутствует.



RKB-400 - SLIM-клавиатура с низкопрофильными клавишами, мультимедийными кнопками и посеребрением контактов мембраны для быстрого отклика и долгого срока службы.



RKB-500 – это проводная клавиатура, которая больше подойдет геймерам, т.к. в ней есть функция Antighosting, позволяющая производить до 19 одновременных нажатий и многоцветная подсветка кнопок, которую можно регулировать и даже отключить.