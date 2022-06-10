Новые геймерские клавиатуры Ritmix

10 июня 2022, 10:45

Ritmix представил новые проводные игровые клавиатуры с регулируемой многоцветной подсветкой и USB-подключением.



Каждая модель имеет свою «фишку», поэтому даже самый требовательный геймер может выбрать девайс по предпочтениям.

Для продвинутых любителей игр Ritmix выпустил свою первую механическую клавиатуру RKB-610BL. Синие нажиматели с четким откликом и полноразмерный форм-фактор – всё, что нужно для комфортной игры. Модель поддерживает функцию Anti-ghosting (25 клавиш), которая позволяет избежать фантомных нажатий.RKB-220BL – полноразмерная мембранная клавиатура с прочным металлическим корпусом. Главная особенность модели - съемная подставка под левое запястье с магнитным креплением, благодаря которому ваша рука всегда будет находится в оптимальном положении. А отсек для мобильного телефона в верхней части корпуса позволит всегда оставаться на связи даже во время самых напряженных миссий.RKB-555BL – также мембранная клавиатура с классической раскладкой и регулируемым наклоном корпуса. Девайс отлично подойдет тем, кто привык пользоваться отдельными мультимедийными клавишами – их в верхней части корпуса производитель предусмотрел целых десять. Подсветку при желании можно отключить отдельной кнопкой.Для тех, кому важна экономия места на столе, стоит обратить внимание на RKB-561BL – шестьдесят одна полноразмерная клавиша в сверхкомпактном корпусе. Клавиатура оснащена специальным режимом FN+W – клавиши W, S, A, D заменяют стандартные стрелки вверх, вниз, влево, вправо. Кстати, эта небольшая мембранка идеальна как для игр, так и для программирования.Все клавиатуры совместимы с операционными системами Windows, MacOS X, Linux и не требуют установки дополнительных драйверов – подключи и играй!