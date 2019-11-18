18 ноября 2019, 12:45

Игровые клавиатуры Bloody B120N и B125N

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил на рынок две клавиатуры с многоцветной подсветкой – B125N и B120N.

Клавиатуры Bloody B125N и B120N выполнены из чёрного, матового пластика с игровым дизайном. В клавиатурах используется многоцветная подсветка с возможностью регулирования яркости.

Клавиатуры используют стандартное количество клавиш с цифровым блоком NumPad. Технология Anti-Ghosting обеспечивает корректное срабатывание мультинажатий. Пробел усилен дополнительными винтами и пружинами для долговечности и удобства.

Применяемые дренажные отверстия защищают устройства от случайных проливов жидкости. Нескользящие откидные ножки предотвращают вибрацию и скольжение во время игры.

Присутствует 7 мультимедийных клавиш для быстрого управления громкостью или переключения музыкальных треков. Благодаря игровому режиму можно заблокировать нажатия клавиши пуск, чтобы избежать случайного сворачивания игры в разгар матча.

Подключение клавиатур осуществляется посредством прочного 1.8 метрового кабеля с USB-портом. Проводное подключение снижает отклик нажатий до минимальных значений.

Клавиатуры совместимы с любыми компьютерами с операционной системой Windows и не требуют обязательной установки драйверов. Вместе с тем, для удобства использования можно установить фирменные приложения Bloody для создания макросов и использования иных функций устройства.

Технические характеристики

    Тип подключения: проводная
    Тип клавиш: мембранная
    Интерфейс: USB
    Длина кабеля: 1.8 м
    Игровые клавиши: 4 силиконовых
    Защита от попадания жидкостей
    Время отклика: 1 мс
    Частота опроса: 1000 Гц/сек
    Пробел: Усиленный
    Anti-Ghosting: да
    Подсветка: NEON
    Яркость подсветки: изменяемая
    Материал корпуса: пластик
    Блокировка клавиши Windows: Да
    Нескользящие ножки: Да
    Размеры клавиатуры: 460 x 175 x 36 мм
    Совместимость: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии
Оцените новость:
  • 0 оценок