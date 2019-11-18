Игровые клавиатуры Bloody B120N и B125N

18 ноября 2019, 12:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил на рынок две клавиатуры с многоцветной подсветкой – B125N и B120N.Клавиатуры Bloody B125N и B120N выполнены из чёрного, матового пластика с игровым дизайном. В клавиатурах используется многоцветная подсветка свозможностью регулирования яркости.Клавиатуры используют стандартное количество клавиш с цифровым блоком NumPad. Технология Anti-Ghosting обеспечивает корректное срабатывание мультинажатий. Пробел усилен дополнительными винтами и пружинами для долговечности и удобства.Применяемые дренажные отверстия защищают устройства от случайных проливов жидкости. Нескользящие откидные ножки предотвращают вибрацию и скольжение во время игры.Присутствует 7 мультимедийных клавиш для быстрого управления громкостью или переключения музыкальных треков. Благодаря игровому режиму можно заблокировать нажатия клавиши пуск, чтобы избежать случайного сворачивания игры в разгар матча.Подключение клавиатур осуществляется посредством прочного 1.8 метрового кабеля с USB-портом. Проводное подключение снижает отклик нажатий до минимальных значений.Клавиатуры совместимы с любыми компьютерами с операционной системой Windows и не требуют обязательной установки драйверов. Вместе с тем, для удобства использования можно установить фирменные приложения Bloody для создания макросов и использования иных функций устройства.Технические характеристикиТип подключения: проводнаяТип клавиш: мембраннаяИнтерфейс: USBДлина кабеля: 1.8 мИгровые клавиши: 4 силиконовыхЗащита от попадания жидкостейВремя отклика: 1 мсЧастота опроса: 1000 Гц/секПробел: УсиленныйAnti-Ghosting: даПодсветка: NEONЯркость подсветки: изменяемаяМатериал корпуса: пластикБлокировка клавиши Windows: ДаНескользящие ножки: ДаРазмеры клавиатуры: 460 x 175 x 36 ммСовместимость: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии