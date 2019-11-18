Игровые клавиатуры Bloody B120N и B125N

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил на рынок две клавиатуры с многоцветной подсветкой – B125N и B120N.
Клавиатуры Bloody B125N и B120N выполнены из чёрного, матового пластика с игровым дизайном. В клавиатурах используется многоцветная подсветка с возможностью регулирования яркости.
Клавиатуры используют стандартное количество клавиш с цифровым блоком NumPad. Технология Anti-Ghosting обеспечивает корректное срабатывание мультинажатий. Пробел усилен дополнительными винтами и пружинами для долговечности и удобства.
Применяемые дренажные отверстия защищают устройства от случайных проливов жидкости. Нескользящие откидные ножки предотвращают вибрацию и скольжение во время игры.
Присутствует 7 мультимедийных клавиш для быстрого управления громкостью или переключения музыкальных треков. Благодаря игровому режиму можно заблокировать нажатия клавиши пуск, чтобы избежать случайного сворачивания игры в разгар матча.
Подключение клавиатур осуществляется посредством прочного 1.8 метрового кабеля с USB-портом. Проводное подключение снижает отклик нажатий до минимальных значений.
Клавиатуры совместимы с любыми компьютерами с операционной системой Windows и не требуют обязательной установки драйверов. Вместе с тем, для удобства использования можно установить фирменные приложения Bloody для создания макросов и использования иных функций устройства.
Технические характеристики
Тип подключения: проводная
Тип клавиш: мембранная
Интерфейс: USB
Длина кабеля: 1.8 м
Игровые клавиши: 4 силиконовых
Защита от попадания жидкостей
Время отклика: 1 мс
Частота опроса: 1000 Гц/сек
Пробел: Усиленный
Anti-Ghosting: да
Подсветка: NEON
Яркость подсветки: изменяемая
Материал корпуса: пластик
Блокировка клавиши Windows: Да
Нескользящие ножки: Да
Размеры клавиатуры: 460 x 175 x 36 мм
Совместимость: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии
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