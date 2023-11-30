Bloody представил новую модификацию клавиатуры B975P

30 ноября 2023, 14:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил новую версию игровой механической клавиатуры B975P.



Главное отличие обновленной модели от предыдущей – использование кейкапов Pudding. Модель выделяется высокой скоростью отклика и прочностью деталей. Клавиатура поставляется в черном цвете с яркой подсветкой RGB.

B975P содержит 104 клавиши, в том числе 8 функциональных. В клавиатуре используются оранжевые свитчи, применяющие инновационную технологию Light Strike Libra. Поперечный стабилизатор обеспечивает последовательное нажатие клавиш, а оптическое детектирование сокращает скорость отклика до 0.2 миллисекунд, точку срабатывания – до 1.5 мм. Частота опроса составляет 1000 Гц. Нулевое запаздывание станет залогом безоговорочной победы в любой игре.Кнопка “пробел” усилена двойными винтами, пружинами и компенсирующей планкой для большей прочности. Технология Long Lasting создает приятный звук при печати, который не исчезнет даже через несколько месяцев активного использования. Система влагозащиты использует дренажные каналы и отверстия, они обеспечивают эффективное вытекание воды, в то время как нанопокрытие печатной платы защищает внутренние детали от коррозии. Каждое технологическое решение направлено на достижение максимальной надежности. Ресурс клавиатуры – до 100 миллионов нажатий.В клавиатуре стоят особые кейкапы Pudding. Верхняя часть в них черная, в то время как нижняя – полупрозрачная, матово-белая. Она просвечивается яркой RGB подсветкой, создавая приятный визуальный эффект.RGB подсветка имеет три режима и поддерживает до 16.8 миллионов цветовых вариантов. Шесть типов подсветки доступно по умолчанию: для переключения используется сочетание клавиш “Fn” + “F12”. Яркость регулируется клавишами “Fn” + “↑ / ↓”. Любимые эффекты можно сохранять с помощью сочетания “Fn” + 0 ~ 9 и делиться ими с друзьями.Габариты клавиатуры составляют 448 x 136 x 37 мм, вес – 963 г. Благодаря эргономичной подставке под запястье рука не устает даже во время самых долгих матчей. В комплекте идет 1.8-метровый кабель, длина которого позволяет легко расположить клавиатуру в любом сетапе, а также дополнительная подставка под запястье красного цвета.A4Tech Bloody B975P – это яркая модель, с помощью которой можно подчеркнуть свою индивидуальность. Выдающаяся скорость отклика удовлетворит даже самых требовательных геймеров. Высокое качество и специальные технологии в конструкции обеспечат продолжительный срок службы. Клавиатура станет верным боевым товарищем в онлайн-баталиях и не только.