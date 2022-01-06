Bloody представил сразу пять стильных механических клавиатур

6 января 2022, 11:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил ряд механических клавиатур моделями: B800 Dual Color, B820R Dual Color, B820N, B808N и B828N.

Помимо качественной начинки и достойной функциональности новинки интересны своим необычным дизайном и расширенным комплектом поставки. Модели B800 Dual Color, B820R Dual Color, B820N имеют в комплекте поставки дополнительный набор кейкапов другого цвета, что открывает практически безграничные возможности для персонализации, а на B808N и B828N изначально установлены колпачки двух цветов – это делает внешний вид более интересным и необычным.

Все пять новинок представляют собой полноразмерные решения с полноценным NUM-блоком клавиш в форм-факторе скелетон. Но главное достоинство новинок в том, что пользователю доступно создание уникальной раскладки из кейкапов двух или даже трех цветов (модели B800 Dual Color и B820R Dual Color помимо полного комплекта сменных кейкапов имеют еще восемь дополнительных колпачков на клавиши QWERASDF). Модель B800 Dual Color отличается набором клавиш розового цвета, что позволит собрать полный сэтап в этом оттенке (ранее в ассортименте бренда были только наушники и мышь в розовом исполнении). Это открывает поистине безграничные возможности для персонализации и позволяет сделать клавиатуру не просто инструментом геймера, а настоящим дизайнерским элементом декора игровой станции.И последний штрих в столь изысканный дизайн вносит подсветка. B800 Dual Color оснащена белой подсветкой, B820R Dual Color может похвастаться RGB-подсветкой, а модели B820N, B808N и B828N имеют подсветку Neon. Все модели поддерживают как статичное свечение определенным цветом, так и различные эффекты.Несмотря на отсутствие дополнительных блоков клавиш, пользователю доступны функции мультимедиа, которые вынесены на клавиши F1 – F7 и активируются при одновременном нажатии с клавишей Fn. А при помощи ПО Bloody Keydominator появляется возможность создания и редактирования макросов, настройки клавиш, подсветки и других параметров клавиатуры.Все новинки оборудованы механическими переключателями: B800 Dual Color – линейными красными, а B820R Dual Color, B820N, B808N и B828N – тактильными синими. Оба типа переключателей отличаются высокой скоростью срабатывания и отличной долговечностью.И завершает картину возможность нажатия безграничного количества клавиш одновременно, что особо актуально для некоторых игровых дисциплин.Все кейкапы выполнены из приятного на ощупь пластика, не скользят при использовании и имеют тихие стабилизаторы, которые не звенят при работе.Дабы клавиатура не скользила по столу, на нижней стороне предусмотрены резиновые ножки. Они и обеспечивают необходимую устойчивость и предотвращают непреднамеренное движение клавиатуры в ходе жарких баталий.У всех клавиатур имеется и влагозащита, которая способна уберечь печатную плату от случайно пролитого стакана воды. Также усиленной конструкцией обладает клавиша пробел, что обеспечивает длительный срок службы, а для дополнительной прочности корпуса моделей B820N, B828N, B820R Dual Color оснащены металлической пластиной.Завершает картину надежный кабель длиной 1,8 метра, который делает использование клавиатуры еще более комфортным.Стильные, удобные и функциональные клавиатуры B800 Dual Color, B820R Dual Color, B820N, B808N и B828N подойдут практически любому геймеру. Новинки создают потрясающее впечатление за счет своего необычного дизайна и поддерживают это впечатление за счет отличной эргономичности и достойной функциональности.