Bloody анонсировала две новых механических клавиатуры S510 И S510N

11 августа 2022, 12:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил ряд механических клавиатур двумя моделями: S510, S510N.



Новинки могут похвастаться быстродействием в 1 мс, частотой опроса в 1000 Гц и N-клавишным нажатием. Кейкапы клавиатур изготовлены методом двойного литья, что добавляет надежности и долговечности нанесенным символам.

Bloody S510N поставляется в двух цветах: черном/красном и белом. Модель в черном корпусе отличается наличием девяти дополнительных кейкапов в комплектации, с помощью которых можно разнообразить внешний вид клавиатуры. Bloody S510 также имеет в комплекте девять сменных кейкапов, но выделяется отсутствием подсветки, столь популярной у девайсов игровой направленности. Такое решение понравится геймерам, которые не хотят отвлекаться на дополнительный источник света во время виртуальных баталий.Клавиатуры имеет наклонную конструкцию клавиш, благодаря чему снижается вероятность случайного нажатия – это особенно полезно во время игры в шутерах, где каждое действие пользователя должно быть быстрым и точным. Присутствуют и функции мультимедиа: у модели S510 они вынесены на клавиши F1 – F10, а у S510N на клавиши F1 – F12.Обе представленные модели имеют механический тип переключателей – BLMS. Специальная настройка точки и силы срабатывания обеспечивает потрясающие скорость и ощущения во время игры. Длина хода клавиш составляет 4 мм, что соответствует традиционному механическому переключателю. Быстродействующая обработка нажатия позволяет осуществлять передачу данных и быстрый отклик в 1 мс. Поддержка частоты опроса 1000 Гц позволяет пользователю достичь 100% эффективности в игре.Технология двойных позолоченных крестообразных контактов улучшает характеристики контакта и снижает износ. Торсионная пружина с высокой отдачей изготавливается из нержавеющей стали, она обеспечивает быстрое отпускание и обратный ход. Пружина отличается и высокой прочностью, а её срок службы составляет до 50 миллионов нажатий. Также клавиатуры оснащены усиленным пробелом, за дополнительную прочность отвечают двойные винты, двойные пружины и компенсирующая планка. Двойное литье кейкапов обеспечивает долговечность символов и конструкции.Кроме этого, имеется поддержка нажатия N-количества клавиш, благодаря этой функции будет зарегистрировано каждое нажатие клавиш. При помощи программного обеспечения Bloody KeyDominator появляется возможность создания и редактирования макросов, настройки клавиш, подсветки и других параметров клавиатур.Bloody S510 и S510N выделяются долговечностью и высоким качеством исполнения. Модель S510 понравится «олдскульным» любителям классики в виду отсутствия подсветки. Обе модели составят отличную компанию другим геймерским девайсам и подойдут как начинающим, так и опытным геймерам.