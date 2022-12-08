Новые игровые клавиатуры и игровой набор Bloody

8 декабря 2022, 17:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил линейку мембранных игровых клавиатур эргономичными моделями B135N, B140N, B310N, а также представил игровой набор Bloody B1700, в который входят клавиатура B140N, мышь с RGB подсветкой и портативный коврик.

Во всех клавиатурах предусмотрена стильная подсветка Neon, а также полезные для игроков функции: технология Anti-Ghosting, ПО для создания макросов и многое другое.

Все модели оснащены эффектной подсветкой с гибкой настройкой. Можно включить постоянное свечение или мерцание клавиш, а также выбрать уровень яркости, чтобы визуально оформить игровое пространство по своему вкусу.Восемь мультимедийных клавиш (комбинации Fn + F1-F8) помогут геймеру максимально комфортно управлять необходимыми функциями, не отвлекаясь от событий в виртуальном пространстве. Например, моментально отключить звук, прибавить или убавить громкость, запускать воспроизведение музыки, переключать треки, ставить на паузу и др. Нажатие Fn+F8 блокирует клавишу Windows, чтобы не допустить случайный вылет из игровой сессии. Также в клавиатурах усилена клавиша «пробел».Кроме того, новинки дают пользователям возможность создавать собственные макросы с помощью ПО Bloody KeyDominator. Макросы пригодятся, чтобы создавать и использовать любую нужную комбинацию клавиш, например, мгновенно снимать или надевать снаряжение.Характерная особенность всех моделей – высокая скорость и надежность. Благодаря частоте опроса в 1000 Гц и технологии ультраполлинга клавиатуры обеспечивают сверхбыстрый отклик в 1 мс – любая команда геймера будет выполняться молниеносно. Также присутствует технология Anti-Ghosting, предотвращающая фантомные нажатия. Производитель предусмотрительно снабдил новинки двойной влагозащитой, которая позволяет не бояться прямого контакта со случайно пролитыми напитками. Клавиатуры подключаются к компьютеру через 1,8-метровый USB-кабель и совместимы с ОС Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11.Девайсы различаются по количеству клавиш: у B135N и B140N их 104, а у B310N – 113. Их больше за счет 9 индивидуально программируемых клавиш, которые можно настроить под персональные запросы. Модели оснащены встроенной памятью, чтобы хранить макросы в самом устройстве.Эргономичности и прочности клавиатурам B140N и B310N добавляет применение метода двойного литья при изготовлении кейкапов. Это уникальный производственный процесс: при нем две пластмассовые части соединяются в единое целое, что обеспечивает долговечность нанесенных символов. Преимущество B135N и B140N – «парящие» клавиши, которые возвышаются над поверхностью корпуса. Такие клавиатуры легко освободить от накопившихся между кнопок крошек и частиц пыли. Модель B310N выделяется среди других удобной подставкой под запястье.В игровой набор входят клавиатура B140N, мышь ES7, а также складной коврик BP-50M.Разрешение сенсора мыши настраивается в диапазоне от 1000 до 6000 CPI благодаря 5 уровням регулировки. В частности, более высокий показатель поможет геймеру быстрее реагировать на действия противника в шутерах, а более низкий – точнее прицеливаться. Передовые технологии позволили ускорить время отклика до 1 мс, что гарантирует точность и комфорт во время игры.Различные функции манипулятора легко настроить с помощью ПО Bloody Esports. Например, можно задать и сохранить в памяти девайса наиболее подходящие для конкретной игры уровень подсветки, разрешение CPI и нужные макросы, которые будут выполняться нажатием на специальную кнопку [M] на корпусе.Мышь выделяется выразительной RGB подсветкой с 16,8 миллионами цветов. Это подчеркнет захватывающий дух игры и позволит геймеру получить еще больше удовольствия от использования манипулятора.Благодаря игровому коврику с гладкой и ровной текстурой мышь скользит с высокой точностью, что поможет геймеру еще быстрее реагировать на события в игре. Подложка изготовлена из гибкого материала и легко скручивается, поэтому ее удобно брать с собой. Защитная строчка по краям коврика гарантирует износоустойчивость и долговечность.Все представленные новинки станут отличными компаньонами в захватывающих виртуальных схватках и сделают комфортнее игровой процесс.