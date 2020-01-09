Механическо-мембранные клавиатуры B500 и B500N

9 января 2020, 11:15

У Bloody, бренда компьютерной периферии для геймеров, появились две новинки: B500 и B500N — механическо-мембранные клавиатуры с новыми типами переключателей и яркой подсветкой.Наконец, праздника на своей улице дождались и все поклонники игровой линейки от именитого производителя Bloody: в продаже появились клавиатуры B500 иB500N. Обе модели выполнены в формате полноразмерных устройств с символьно-цифровым блоком NumPad и 104 клавишами в общей сложности.Главная особенность представленных новинок — это инновационный механизм переключателей. Они выполнены по запатентованной технологии Mecha-Like Switch, которую разработали инженеры компании.В результате пользователи получили непревзойдённую скорость отклика, равную 1 миллисекунде, в сочетании с фирменным щелчком и тактильной отдачей, присущим устройствам механического типа. Как и всегда, на высоте и скорость опроса, ставшая для Bloody неизменным эталоном: 1000 Гц.Принцип «сохраняя лучшее» по-прежнему во главе стола: благодаря этому модели B500 и B500N унаследовали мультинажатие, возможное за счёт применения технологии Anti-Ghosting — 4, 5 и даже 9 клавиш сработают корректно одновременно. Никуда не делся и усиленный пробел с двойными пружинами и дополнительными винтами для беспрецедентной долговечности.В наличии 7 специальных, мультимедийных клавиш для доступа к быстрым командам: отключения звука, регулировки громкости, воспроизведения, паузы, переключения музыкальных композиций, и т.д.Не забыли и о защите от случайных проливов жидкости. Более того, она стала ещё надёжнее: помимо сконструированных специальным образом дренажных отверстий, новые клавиатуры получили герметичные контакты, исключающие их соприкосновение с водой и выход из строя.Наконец, великолепная подсветка, с которой любое онлайн-сражение заиграет свежими, яркими красками — модель B500 получила одноцветную, красную, а B500N — семицветную, с эффектом Neon.Подключение клавиатур осуществляется посредством прочного 1.8 метрового кабеля с USB-портом. Проводное подключение снижает отклик нажатий до минимальных значений.Новинки Bloody B500 и B500N полностью совместимы с любыми ПК под управлением ОС Windows и не требуют обязательной установки драйверов. Дополнительно можно установить фирменное приложение 4-Core KeyDominator от Bloody для создания макросов и использования иных функций устройства в MMO/RPG/FPS-играх.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Тип подключения: проводнаяТип клавиш: механическо-мембраннаяИнтерфейс: USBДлина кабеля: 1.8 мЗащита от попадания жидкостейВремя отклика: 1 мсЧастота опроса: 1000 Гц/секПробел: УсиленныйAnti-Ghosting: даПодсветка: одноцветная и NEONЯркость подсветки: изменяемаяМатериал корпуса: пластикБлокировка клавиши Windows: ДаНескользящие ножки: ДаРазмеры клавиатуры: 444 х 37 х 132 ммСовместимость: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии