Игровые клавиатуры B130N, B320N от Bloody: cтильная подсветка и Anti-Ghosting

4 сентября 2023, 18:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две новых проводных модели игровой клавиатуры B130N и B320N.

Новинки обладают быстрым откликом и широким функционалом с возможностью создавать собственные макросы. Эргономичный и прочный дизайн обеспечит долгий срок службы.

Обе модели оснащены мембранными переключателями. Частота опроса составляет 1000 Гц, технология ультраполлинга обеспечивает моментальное выполнение всех команд со сверхбыстрым откликом в 1 миллисекунду. Можно быть уверенным, что клавиатура не подведет в решающий момент игры.У модели B130N 104 клавиши, включая 8 функциональных. “Парящие” колпачки приподняты над базой, что позволяет легко чистить клавиатуру от грязи и пыли, а также создает интересный эффект подсветки. Модель B320N вмещает 113 клавиш, среди которых 8 функциональных и 9 индивидуально программируемых. Для создания колпачков применяется метод двойного литья, обеспечивающий комфорт нажатия, надежность и долговечность.Обе модели оснащены усиленной клавишей “пробел” с двойными пружинами, винтами и компенсирующей планкой, что значительно повышает прочность. 4 игровых клавиши W/A/S/D рассчитаны на долгое и комфортное использование. Мультимедийные горячие клавиши регулируют звук и воспроизведение медиафайлов. Специальный игровой режим деактивирует клавишу “Windows” сочетанием клавиш Fn + F8 для предотвращения вылета из игровой сессии. Больше никаких случайных нажатий во время важного матча.Технология мультинажатия позволяет одновременно использовать неограниченное количество клавиш без зависаний. Для большей кастомизации под конкретные игры предусмотрена возможность создавать и настраивать собственные макросы через ПО Bloody KeyDominator. Подсветка Neon переключается сочетанием клавиш Fn + F12, яркость настраивается при помощи Fn + ^/v.Обе модели отличаются стильным, удобным дизайном. Габариты B130N составляют 450 x 154 x 38 мм, вес – 730 г. Размер B320N – 492 x 235 x 47 мм при весе 923 г. Модель B320N дополнительно оснащена эргономичной подставкой для запястья, с которой рука не устает даже во время длительных игровых сессий. Обе клавиатуры подключаются при помощи 1.8-метрового кабеля.Новые проводные клавиатуры от Bloody отвечают всем требованиям качественной игровой периферии: быстрый отклик сочетается с удобной кастомизацией, продуманной конструкцией и привлекательным дизайном. Покорение новых игровых уровней будет гораздо эффективнее с клавиатурами B130N и B320N.