Новая игровая клавиатура A4 Bloody B765

10 августа 2020, 13:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров представляет новую игровую клавиатуру A4 Bloody B765.

Механическая клавиатура с проводным типом подключения, как того требуют игровые девайсы для лучшего отклика клавиш, представлена с зелеными свитчами, использующие, как и все фирменные переключатели LK от Bloody, оптическую технологию. При этом они более тактильные и дают ощущение щелчка. Время отклика составляет всего 0,2 миллисекунды.Как и предыдущие модели игровой линейки, A4 Bloody B765 оснащена дополнительным комплектом из восьми специальных игровых клавиш оранжевого цвета Q/W/E/R/A/S/D/F. Технология Anti-Ghosting отвечает за возможность неограниченного количества одновременных нажатий без риска несрабатывания.Отдельного внимания заслуживает вопрос безопасности, разумно предусмотренный Bloody, гарантирующий долгий срок службы девайса. Уникальное нанопокрытие печатной платы формирует поверхность, которая защищает внутренние детали клавиатуры от воздействия влаги, а значит и от коррозии. Двойные винты и пружины, а также компенсирующая планка отвечают за сверхпрочность пробела.Компьютерный аксессуар легко вступает в контакт с Windows 7/8/8.1/10 и более поздними версиями. Металлический корпус, придающий гаджету фундаментальности, в сочетании с приятным на ощупь матовым пластиком и яркая неоновая подсветка, которую можно отрегулировать по желанию, создают привлекательный образ.