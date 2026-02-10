Новая игровая клавиатура Bloody B230N

10 февраля 2026, 9:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую игровую клавиатуру B230N.



Модель получила стильную подсветку Neon и поддержку неограниченного одновременного ввода, позволяющую реагировать на события в игре без задержек.

На клавиатуре установлена раскладка на 104 клавиши, включая восемь функциональных клавиш Fn+ и усиленный пробел, а также Bloody key. Частота опроса составляет 1000 Гц, а время отклика благодаря технологии Ahead Quick Step – 1 мс. Мгновенная передача сигнала и N-клавишное нажатие гарантируют молниеносную реакцию в игре, независимо от того, сколько клавиш нажато.Весь функционал клавиатуры заточен под комфортный гейминг. Мультимедийные горячие клавиши отвечают за звук, громкость, воспроизведение и переключение треков и эффекты подсветки. Также комбинация Fn + F8 включает специальный игровой режим, в котором блокируется клавиша Windows. Это служит дополнительной защитой от случайных прерываний во время важного матча.Мембранные свитчи обеспечивают тихую работу клавиатуры. Двойное литьё кейкапов гарантирует удобный набор и высокую износостойкость символов. Программное обеспечение Key Dominator даёт возможность создавать макросы под собственный стиль игры.Дизайн модели продуман до мелочей. Ножки регулируются, можно подобрать оптимальную высоту. Доступно два угла наклона: 3° и 8°. Настраиваемая подсветка Neon не только дополняет образ клавиатуры, но и позволяет комфортно играть даже в темноте. Для подключения используется 1.8-метровый кабель, корпус модели предусматривает размещение по трём направлениям, чтобы он не мешал во время работы. Новинка доступна в чёрном и белом цветах.Игровая клавиатура B230N подойдёт как для жарких баталий, так и для расслабляющих прохождений. Мембранные свитчи, моментальный отклик и N-клавишное нажатие гарантируют отзывчивое управление в каждой игре, а ПО Key Dominator и регулируемые ножки позволяют кастомизировать как работу клавиатуры, так и её расположение на столе.