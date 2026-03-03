ГлавнаяНовости
3 марта 2026, 11:15

TikTok і Reels шкодять мозку, — WP

Короткі відео відволікають, зменшують концентрацію і самоконтроль, через це частіше з’являється стрес і поганий настрій.
