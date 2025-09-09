Людина товстіє від частого відкладання будильника, — лікарі

9 сентября 2025, 10:15

Виявляється, кожне перенесення будильника порушує фазу швидкого сну, що викликає різкий сплеск гормону стресу, а це, в свою чергу, сприяє набору ваги. Рішення просте — потрібно просто вставати з першого разу.