ГлавнаяНовости
12 декабря 2025, 10:15

На Тернопільщині у Чортківському районі зафіксували землетрус

Поштовх магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера стався на глибині близько 3 км і належить до категорії відчутних.


Оцените новость:
  • 0 оценок