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1 марта 2024, 9:45
Вночі у Полтавській області стався землетрус із магнітудою 3,6 бала
Воно було на глибині 10 км. Його епіцентр знаходився у Решетилівському районі.
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