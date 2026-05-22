Потужний землетрус зафіксували на півдні Італії

22 мая 2026, 14:15

В районі Флегрейських полів поблизу Неаполя зафіксували землетрус магнітудою 4,4. Епіцентр знаходився в морі між Поццуолі та Баколі на глибині 3 км.

Місцеві жителі називають цей поштовх одним із найсильніших за останній рік. Підземні коливання відчувалися також у різних районах Неаполя.За попередніми даними, жертв немає, однак зафіксовані незначні пошкодження — падіння штукатурки, каміння та часткове руйнування конструкцій.Через сейсмічну активність влада тимчасово закрила школи та обмежила рух громадського транспорту.