Китай передаст Таджикистану антитеррористическое оборудование

22 мая 2026, 13:45

Китай предоставит МВД Таджикистана партию антитеррористического и разведывательно-полицейского оборудования.

Согласно соответствующему меморандуму, Китай передаст 34 единицы оборудования, а также сопутствующие материалы. Кроме того, предусмотрено направление 8 китайских специалистов сроком на 45 дней. Они займутся установкой, настройкой техники и обучением таджикских специалистов.Общая стоимость поставки и работ оценивается в $7,65 млн (52 млн юаней). Помощь предоставляется на безвозмездной основе.