22 мая 2026, 11:45

Служба внутренней разведки Германии (BfV) официально отказалась от услуг американской корпорации Palantir в пользу платформы ArgonOS, разработанной французской компанией ChapsVision.

ArgonOS представляет собой аналитическую систему на базе искусственного интеллекта, предназначенную для обработки больших массивов информации, включая разведданные из открытых источников и защищенных ведомственных баз.Как отмечают СМИ, этот шаг носит стратегический и политический характер, отражая намерение Берлина сократить зависимость от американских технологий в сфере нацбезопасности. Многолетние дискуссии в Германии вокруг продуктов Palantir были связаны с рисками утраты контроля над конфиденциальными данными из-за тесного взаимодействия компании со спецслужбами США.Немецкие специалисты по киберзащите подчеркнули, что доступ иностранных корпораций к национальным базам данных неприемлем, сделав требование цифрового суверенитета ключевым фактором выбора. Отказ от американского программного обеспечения совпал с подготовкой правительством Мерца законопроекта, направленного на значительное расширение полномочий Cлужбы внешней разведки (BND).