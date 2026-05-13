Федоров: Украина внедряет ИИ в войну совместно с IT-гигантом Palantir

13 мая 2026, 10:15

Глава Минобороны Михал Федоров после встречи с CEO Palantir Technologies Алексом Карпом поделился результатами сотрудничества с техногигантом:



создали систему детального анализа воздушных атак;

внедрили ИИ-решения для работы с большими объемами разведывательных данных;

интегрировали технологии в планирование deep strike-операций.

Brave1 Dataroom - это платформа, где разработчики получают доступ к реальным данным с поля боя для обучения ИИ-моделям.

Palantir - одна из ведущих мировых компаний в области анализа данных и ИИ-решений для обороны и безопасности. Входит в топ-10 технологических компаний США с капитализацией в $330 млрд.