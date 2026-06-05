Германия впервые не избрана в Совбез ООН

5 июня 2026, 9:45

Германия впервые не смогла получить место непостоянного члена Совбеза ООН по итогам голосования в Генассамблее, состоявшегося 3 июня.

Для избрания требовалось не менее 127 голосов, однако страна получила 104. Места в Совбезе заняли Португалия, Австрия, а также Кыргызстан, Тринидад и Тобаго и Зимбабве.Глава МИД ФРГ Вадефуль назвал результат "горьким поражением" и заявил, что активная поддержка Украины и Израиля могла повлиять на исход голосования. По его словам, Россия проводила кампанию против немецкого членства. Неудача стала первым подобным случаем в истории участия страны в выборах в Совбез ООН, где она ранее избиралась уже 6 раз.