Федоров: "На платформе Brave1 зарегистрировано более 2800 разработок"

17 октября 2024, 10:15

Большинство из них не существовало до 2022 года. Компании уже получили $8 млн грантов от государства на развитие своих технологических стартапов, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Украинские оборонные технологии привлекают и иностранных партнеров. До конца года общая сумма инвестиций от международных доноров может составить $50 млн."В следующем году, я думаю, цифра будет расти. Об этом свидетельствуют результаты инвестиционного форума Defense Tech Valley, на который приехало нереальное количество инвесторов из разных стран. Я знаю, что несколько компаний уже подписали договоры об инвестировании", – сказал он в эфире телемарафона.Brave1 – это платформа по объединению инновационных компаний с идеями и разработками, которые могут быть использованы в обороне Украины.