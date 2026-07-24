Федоров: "Я не соглашусь ни на какую другую должность, кроме министра обороны"

24 июля 2026, 9:45

В комментарии журналистам Михаил Федоров заявил, что для него важны не статус и должность, а возможность приближать победу.

По его словам, только министр обороны обладает полномочиями для борьбы с коррупцией в сфере закупок и реализации уже начатых его командой изменений в армии.«Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны – президент Украины, министр обороны и Главнокомандующий ВСУ. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны», – цитируют его «Суспільне» и «Украинская правда».Также Федоров напомнил, что его команда пришла в Минобороны в январе 2026 года по приглашению президента Зеленского и за шесть месяцев реализовала план AIR-LAND-ECONOMY.