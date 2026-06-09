Украинские дроны уже автономно сбивают Shahed — Федоров

9 июня 2026, 8:15

Министр обороны Украины рассказал, что участник кластера Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата — от запуска беспилотника до уничтожения вражеской цели.

Разработка успешно прошла боевое испытание в Харьковской области.Оператор отслеживает перемещение объектов в реальном времени, выбирает мишень и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет аппарат, автономно распознает и наводится на Shahed."Масштабируем решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях", — заключил Михаил Федоров.