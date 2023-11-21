Украинский ударный дрон Backfire готов к серийному производству — Федоров

21 ноября 2023, 11:45

Backfire — ударный дрон от украинских разработчиков, которые вошли в оборонный кластер Brave1.

БПЛА залетает до 35 км в тыл врага и помогает поражать артиллерию, логистические узлы, вражеские склады и командные пункты, а благодаря GPS-антенне, которую почти невозможно заглушить, дрон очень устойчив к вражеским средствам РЭБ, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров."Сейчас Backfire демонстрирует хорошие результаты на фронте. За последние два месяца военные совершили не менее 50 успешных миссий. "Птичка" уже прошла комиссию Минобороны и ожидает приказ на допуск к эксплуатации. Это означает, что государство официально сможет закупать эти беспилотники. Команда создателей уже готовится к серийному производству БПЛА", — написал Федоров.