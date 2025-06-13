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13 июня 2025, 14:45

Украина разработала свой вариант "Ланцета" — Минцифры

"Еще недавно в небе доминировал российский "Ланцет". Сегодня его вытесняют решения от участников кластера оборонных инноваций Brave1.

Ударно-разведывательный комплекс Bulava от DeViro уже выполняет боевые задачи и превосходит "Ланцет" по ключевым показателям", — заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

По его словам, Bulava:

▪️ уничтожает высокоприоритетные цели — средства РЭБ и системы ПВО, Бук-М, Тор и т. д.;
▪️ поражает как стационарные, так и подвижные объекты;
▪️ обеспечивает видеоподтверждение пораженных целей в реальном времени;
▪️ обладает рядом уникальных характеристик, которые не разглашаются из соображений безопасности.
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