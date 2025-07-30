РФ випробувала тандем "Ланцет" + катер-дрон

30 июля 2025, 15:15

Під час навчань «Липневий шторм» російський Балтійський флот провів демонстрацію нової тактики удару по морських цілях: використання дуету БПЛА-камікадзе «Ланцет» разом із безекіпажним катером.

За твердженням Міноборони РФ, тандем зміг автономно виявити та уразити умовну ціль, що перебувала на відстані понад 300 км. Катер працював без зв’язку з оператором до 24 годин.Це не просто навчання — це спроба РФ сформувати нову парадигму морських дронів, адаптуючись до українських тактик ударів по флоту та інфраструктурі. Ймовірно, Москва прагне створити власний аналог українських ударних морських дронів, але в більш захищеному, системному форматі, інтегрованому з повітряними носіями.Умовно, мова йде про побудову «морського рою»: катер, оснащений системою наведення, виконує розвідку та супровід цілі, а «Ланцет» — вражає її з повітря. Така модель дозволяє перекрити великі акваторії без виходу кораблів у море, що особливо актуально після втрати крейсера «Москва» й пошкоджень інших одиниць ЧФ.Однак ключове питання — масштабованість і стійкість до РЕБ. «Ланцети» вже не раз показували високу втратність у зоні активного протиповітряного прикриття, а про безпілотний катер — взагалі відсутня підтверджена інформація про тип, платформу чи серійність.Отже, нинішній тест — радше полігонна демонстрація потенціалу, ніж реальна бойова модель. Проте він сигналізує: РФ шукає способи компенсувати слабкість флоту через дешеві й автономні засоби.