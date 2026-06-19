SeaHive 5.0 — український морський дрон нового покоління представили у Парижі

19 июня 2026, 12:15

На міжнародній оборонній виставці EUROSATORY 2026 українська компанія DEPTHON SYSTEMS представила SeaHive-5 безекіпажний катер, що самостійно проходить до 300 морських миль і випускає з палуби рій із 5 ударних FPV + дрон-ретранслятор.

Основні характеристики:

▪️Дальність ходу — до 300 морських миль

▪️Автономна робота — до 72 годин

▪️Максимальна швидкість — до 40 вузлів

▪️Крейсерська швидкість — близько 22 вузлів

▪️Корисне навантаження — до 250 кг

▪️Модульна архітектура під різні типи місій



Розробка оснащена системами автономної навігації, захищеного зв’язку та підтримує інтеграцію в комплексні морські безпілотні мережі.

SeaHive 5.0 — ще один приклад того, як український defense-tech переходить від окремих рішень до створення повноцінних інженерних платформ світового рівня.



Українські технології, які вже сьогодні формують майбутнє морської безпеки.