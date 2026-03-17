Україна та Португалія запускають спільне виробництво морських дронів

17 марта 2026, 9:45

Україна та Португалія підписали заяву про спільне виробництво морських дронів, що стане важливим кроком у посиленні обороноздатності.

За словами лідерів обох країн, сучасні безпілотні системи є реальним інструментом захисту та зміцнюють безпеку в Європі.

Сьогодні в Києві відбулося підписання заяви між Україною та Португалією щодо встановлення партнерства для виробництва морських дронів.Зеленський підкреслив важливість цієї співпраці та назвав її одним із найбільш перспективних напрямів в оборонній сфері."Сьогодні є спільна, дуже важлива заява України та Португалії. Щойно ми підписали її – про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Важливо, щоб були результати", – сказав президент.