Мелоні закликала союзників по НАТО переглянути підхід до витрат на оборону

15 июня 2026, 16:45

Італія планує збільшити витрати на оборону до 2,8% ВВП у 2026 році, заявила прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні.

Водночас вона закликала НАТО переглянути підходи до військових витрат, наголосивши, що сучасні війни дедалі більше залежать від дронів, супутників і цифрових технологій.За словами Мелоні, війна в Україні показала, що дорогі танки можуть знищуватися безпілотниками, які коштують у десятки разів дешевше. Тому союзникам варто більше уваги приділяти новітнім технологіям та захисту даних, а не лише нарощуванню традиційних озброєнь.