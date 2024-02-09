У Дії з'явилась мапа укриттів з можливістю залишити відгук про них

У застосунку тепер є мапа укриттів, де можна знайти найближче безпечне місце, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут.
На інтерактивній мапі також можна:
переглянути вид, рейтинг та фото
дізнатися, скільки людей воно вміщує
оцінити стан укриття
залишити відгук, повідомити, якщо воно зачинене, — цю інформацію передадуть до ОВА
поділитися локацією з родичами або друзями
Також можете вибрати фільтр і вказати параметри, наприклад, укриття для людей з інвалідністю. Мапа може бути доступною офлайн, якщо завантажити мапу своєї області.