У Дії з'явилась мапа укриттів з можливістю залишити відгук про них

9 февраля 2024, 10:45

У застосунку тепер є мапа укриттів, де можна знайти найближче безпечне місце, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут.

На інтерактивній мапі також можна:

переглянути вид, рейтинг та фото

дізнатися, скільки людей воно вміщує

оцінити стан укриття

залишити відгук, повідомити, якщо воно зачинене, — цю інформацію передадуть до ОВА

поділитися локацією з родичами або друзями



Також можете вибрати фільтр і вказати параметри, наприклад, укриття для людей з інвалідністю. Мапа може бути доступною офлайн, якщо завантажити мапу своєї області.